Zugreisende geht Gassi mit Hund: Frau bleibt nachts auf freier Strecke zurÃ¼ck

Schienenstränge

Eine Bahnreisende hat den Zwischenstopp eines Nachtzugs auf freier Strecke in Hessen für eine Gassirunde mit ihrem Hund genutzt und die Weiterfahrt verpasst. Die 54-Jährige blieb in der Nacht zum Samstag bei Cornberg allein auf freier Strecke zurück, wie die Bundespolizei in Kassel am Montag berichtete. Ein nachfolgender Zug sammelte die Frau mit ihrem Hund dann auf.



Der sogenannte Urlaubsexpress von Hamburg-Altona nach Lörrach stoppte nachts bei Cornberg im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wegen eines Haltesignals. Da sie von einem längeren Stopp ausging, verließ die Urlauberin den Zug mit ihrem Vierbeiner für eine kurze Gassirunde. Die Bahn fuhr dann ohne die beiden weiter.



Kurz darauf meldete der Ehemann sie beim Zugbegleiter als vermisst. Ein Telefonat mit seiner Frau brachte schnell Klarheit. Ein nachfolgender Nachtzug bekam an gleicher Stelle ein Haltesignal und nahm die zurückgebliebene Frau und ihren Hund auf.



Bei einem unplanmäßigen Stopp beider Züge in Fulda nahmen Bundespolizisten die beiden in Empfang. Gemeinsam mit ihrem Ehemann konnte die Frau die Reise fortsetzen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.