Mindestens sieben Tote nach Sinken von FlÃ¼chtlingsboot in der Karibik

Rettungskräfte in der Dominikanischen Republik bergen einen Menschen

Nach dem Sinken eines Flüchtlingsboots vor der Küste der Dominikanischen Republik haben Rettungskräfte bislang sieben Tote gefunden. Bislang entdecken die Einsatzkräfte 17 Überlebende, darunter ein Kind.

Nach dem Sinken eines Flüchtlingsboots vor der Küste der Dominikanischen Republik in der Karibik haben Rettungskräfte bislang sieben Tote gefunden. "Da weiterhin Leichen auftauchen, setzen wir die Suche fort, aber wir wissen nicht genau, wie viele Menschen an Bord waren", sagte der Leiter der örtlichen Zivilschutzbehörde, Fernando Castillo, am Sonntag. Bislang entdecken die Einsatzkräfte 17 Überlebende, darunter ein Kind. Sie kommen aus der Dominikanischen Republik und Haiti.



Die Migranten waren nach Angaben des Zivilschutzes am Freitag mit einer Art Fischerboot auf dem Weg Richtung Puerto Rico, als das Boot sank. Der Inselstaat gehört zum Territorium der USA. Die Suche gestaltete sich aufgrund vieler Meeresalgen und starker Strömungen schwierig.



Mehrere Überlebende gaben an, dass 40 bis 50 Menschen auf dem Boot waren. Die Rettungskräfte wollen die Suche am Montag fortsetzten und danach beurteilen, ob der Einsatz weitergeht. "Wir haben Menschen gesehen, die nach vier, fünf oder sechs Tagen wie durch ein Wunder wieder aufgetaucht sind", sagte ein weiteres Mitglied der Zivilschutzbehörde, Juan Salas, der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf frühere Unglücke.



Die Route zwischen der Dominikanischen Republik, die auf der selben Insel liegt wie das vom Krieg gezeichnete Haiti, und Puerto Rico wurde in den vergangenen Jahren von vielen Migranten genutzt. Sie zahlen für die Überfahrt bis zu 7000 Dollar.