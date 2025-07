WomÃ¶glich Urteil in neuem Prozess gegen Fernsehkoch Schuhbeck

Justitia

Im neuen Prozess gegen den Fernsehkoch Alfons Schuhbeck könnte am Montag (09.30 Uhr) vor dem Landgericht München I womöglich das Urteil fallen. Nach Abschluss der Beweisaufnahme wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung in dem wegen Vorwürfen des Betrugs mit Coronahilfen und Insolvenzverschleppung geführten Verfahren ihre Plädoyers halten.



Der 76 Jahre alte Schuhbeck gestand die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu Prozessbeginn. Ihm wurde für ein glaubwürdiges Geständnis vom Gericht eine Haftstrafe zwischen vier Jahren sowie vier Jahren und acht Monaten in Aussicht gestellt. Darin ist bereits eine vorherige Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten wegen Steuerhinterziehung eingerechnet. Schuhbeck ist nach Angaben seiner Verteidiger unheilbar an Krebs erkrankt und derzeit haftverschont. Ob er nochmals ins Gefängnis muss, ist offen.