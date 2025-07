Pistorius reist erstmals seit Trumps Amtsantritt in die USA

Boris Pistorius

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bricht am Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Washington auf. Geplant ist ein Treffen mit seinem US-Kollegen Pete Hegseth, dabei soll es laut Bundesverteidigungsministerium insbesondere um die künftige Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg gehen. Es ist Pistorius' erster Besuch in Washington seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar, nach dem sich die USA deutlich von der Ukraine entfernt und an Russland angenähert hatten.



Ziel des Besuchs sei die "direkte und persönliche Abstimmung" mit Hegseth, erklärte das Ministerium weiter. Im Vorfeld des Besuchs hat sich abgezeichnet, dass Trump offenbar bereit ist, Deutschland Patriot-Luftabwehrsysteme zu verkaufen, die Berlin dann an Kiew weitergeben könnte.