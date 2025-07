Nigerias Ex-PrÃ¤sident Buhari gestorben

Muhammadu Buhari

Der frühere Präsident von Nigeria, Muhammadu Buhari, ist tot. Buhari sei am Sonntag im Alter von 82 Jahren in London gestorben, teilte sein langjähriger Vertrauter Garba Shehu in Onlinemedien mit. Buhari hatte das westafrikanische Land am Golf von Guinea zunächst als Militärherrscher und dann als gewählter Präsident geführt.



"Die Familie des früheren Präsidenten hat mitgeteilt, dass der frühere Präsident Muhammadu Buhari diesen Nachmittag in einer Klinik in London gestorben ist", schrieb sein ehemaliger Sprecher Shehu in Onlinemedien. Der derzeitige Präsident des Landes, Bola Tinubu, sprach mit der Witwe von Buhari und gab einer Erklärung zufolge die Anweisung, dass Vize-Präsident Kashim Shettima den Leichnam von England zurück nach Nigeria begleiten solle.



Der Ex-Putschist Buhari war im Alter von 80 Jahren im Jahr 2023 nach zwei Amtszeiten als Präsident abgetreten. Zuvor hatte er in den 1980er Jahren das Land kurzzeitig als Militärherrscher mit harter Hand regiert.



Seine Wahl 2015 zum Präsidenten gegen Amtsinhaber Goodluck Jonathan gilt als erster demokratischer Machtwechsel in Nigeria. Er versprach, die Dschihadisten-Miliz Boko Haram im Nordosten des Landes zu bekämpfen und gegen Korruption vorzugehen. Das ölreiche Nigeria sieht sich aber bis heute mit enormen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen konfrontiert.