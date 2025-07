BundesprÃ¤sident Steinmeier fÃ¼r RÃ¼ckkehr zur Wehrpflicht in Deutschland

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für eine Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland ausgesprochen. "Ich bin ein Vertreter der Wehrpflicht", sagte Steinmeier am Sonntag im "Sommerinterview" des ZDF. Zu den Herausforderungen der veränderten Sicherheitslage in Europa gehöre auch die personelle Ausrüstung der Bundeswehr.



Steinmeier sagte, Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) habe zu Recht gesagt, es sei eine attraktivere Bundeswehr nötig. "Deshalb brauchen wir jetzt eine Debatte über die Wehrpflicht, selbst wenn wir sie nicht von heute auf morgen umsetzen können." Aber die Debatte sei jetzt notwendig, "möglichst mit einem positiven Ende".