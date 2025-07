HÃ¶chste Alarmstufe in Katalonien wegen drohender Unwetter

Auto bei Überschwemmungen im Oktober in Schlammfluten

Wegen drohender Unwetter ist für den Großteil von Katalonien die höchste Alarmstufe ausgerufen worden. Zudem wurde in der auch bei Urlaubern sehr beliebten Region im Nordosten Spaniens der Zugverkehr eingestellt.

Wegen drohender Unwetter haben die spanischen Behörden in weiten Teilen von Katalonien die höchste Alarmstufe ausgerufen. Der Zugverkehr in der beliebten Urlaubsregion im Nordosten Spaniens wurde am Samstag eingestellt. Laut dem Wetterdienst drohten unter anderem in der Nähe von Barcelona und in der Provinz Tarragona am Abend bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde.



Die Situation sei "außergewöhnlich", warnte der Wetterdienst. Die drohenden massiven Regenfälle könnten zu Überschwemmungen führen; die Einwohner sollten unbedingt die Anweisungen der Behörden befolgen.



Im vergangenen Oktober hatten sintflutartige Regenfälle in der östlichen Provinz Valencia verheerende Überschwemmungen ausgelöst, 225 Menschen kamen ums Leben. Es war die schlimmste Katastrophe dieser Art in Spanien seit Jahrzehnten.