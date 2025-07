Brand am Grand Canyon: Besucher in Sicherheit gebracht

Einige Besucher des Grand Canyon wurden wegen eines Feuers evakuiert

Wegen sich ausbreitender Waldbrände am Grand Canyon ist ein Gebiet des weltberühmten Nationalparks im Südwesten der USA evakuiert worden. Der Nordrand der Schlucht, der sogenannte North Rim, wurde am Freitag geräumt. Der Nationalpark-Service rief die Besucher auf, ruhig zu bleiben.



"Die Evakuierten sollten ruhig und mit normaler Geschwindigkeit reisen und auf befestigten Straßen bleiben", erklärte der Nationalpark-Service. Tagsüber bleibe der Nordrand des Canyons bis auf Weiteres geschlossen.



Es war zunächst unklar, wieviele Menschen von der Evakuierung betroffen waren. Der North Rim ist allgemein weniger stark besucht als der Südrand der Schlucht. Das Feuer brennt außerhalb des Grand Canyon Nationalparks, nähert sich aber der Stadt Jacob Lake im Bundesstaat Arizona, die als Tor zum North Rim gilt.



Der Grand Canyon ist eines der größten Naturwunder. Er entstand, indem sich der Fluss Colorado in vielen Millionen Jahren durch Schichten roten Sandsteins und andere Felsschichten fraß und eine bis zu 30 Kilometer breite und mehr als 1,6 Kilometer tiefe Schlucht hinterließ. Im vergangenen Jahr besuchten knapp fünf Millionen Menschen die spektakuläre Schlucht.