Merz empfÃ¤ngt Israels PrÃ¤sident Herzog im Kanzleramt

Merz (r.) und Herzog

Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Berlin empfangen. Herzog traf am Montagnachmittag zu einer vertraulichen Unterredung im Kanzleramt ein.

Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Berlin empfangen. Herzog traf am Montagnachmittag zu einer vertraulichen Unterredung im Kanzleramt ein, wo Merz ihn willkommen hieß. Öffentliche Äußerungen waren bei dem Treffen nicht vorgesehen. Anlass von Herzogs Besuch ist der 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen am 12. Mai 1965. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den Gast aus Israel am Morgen mit militärischen Ehren empfangen.



In ihrem Koalitionsvertrag bekennt sich Merz' Regierung aus Union und SPD zur besonderen Verantwortung für Israel. "Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels sind und bleiben Teil der deutschen Staatsräson", heißt es darin. "Deutschland trägt eine besondere Verantwortung im Kampf gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens."



Vor dem Besuch im Kanzleramt hatte Präsident Herzog gemeinsam mit Steinmeier an einem deutsch-israelischen Jugendkongress teilgenommen und mit einer Kranzniederlegung am Berliner Mahnmal "Gleis 17" an die Jüdinnen und Juden erinnert, die im nationalsozialistischen Deutschland ermordet worden waren. Für den Abend war ein festliches Abendessen bei Steinmeier im Schloss Bellevue geplant, an dem auch Kanzler Merz teilnehmen sollte.