IG Metall ruft fÃ¼r Mittwoch zu Streiks bei Ford in KÃ¶ln auf

Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten der Ford-Werke in Köln für Mittwoch zu einem Streik aufgerufen. Der Ausstand soll Mittwochmorgen beginnen und 24 Stunden dauern, wie die IG Metall am Montag erklärte. Ford will im Zuge seines Sparkurses in Deutschland tausende Stellen streichen.



Der angeschlagene US-Autobauer hatte den Jobabbau im vergangenen Jahr angekündigt. Bis Ende 2027 sollen in Europa 4000 Jobs abgebaut werden, darunter 2900 in Deutschland. Dies betrifft vor allem den Standort Köln mit seinen 11.500 Beschäftigten. Ford müsse seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und Kosten senken, hieß es im November zur Begründung.



Die Gewerkschaft fordert finanzielle Absicherungen für die Belegschaft. Dabei geht es unter anderem um die Höhe von Abfindungen für Beschäftigte, die das Unternehmen verlassen müssen.



Die IG Metall hatte ihre Mitglieder in der Ford-Belegschaft in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks abstimmen lassen. 93,5 Prozent stimmten dafür, die Beteiligung lag bei 95,7 Prozent.