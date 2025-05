Merz und KlÃ¶ckner wollen zur AmtseinfÃ¼hrung von Papst Leo XIV. nach Rom reisen

Merz und Klöckner

Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (beide CDU) wollen am Sonntag gemeinsam zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. im Vatikan reisen. Das teilte am Montag der Bundestag mit. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte zuvor, diese Reise sei "in Planung". "Die katholische Kirche steht als Weltkirche vor vielfältigen Erwartungen und Ungleichzeitigkeiten", erklärte Klöckner.



"Dass sie nun von einer Persönlichkeit geführt wird, die als Brückenbauer gilt, Orientierung biete kann und aktiv den Dialog mit der Gesellschaft sucht, das passt genau in diese Zeit", fuhr die Bundestagspräsidentin fort. "Dem neuen Papst wünsche ich für die Ausübung dieser bedeutsamen Aufgabe viel Weisheit, Stärke und Gottes Segen."



Der in Chicago geborene Augustiner Robert Prevost war am Donnerstag zum 267. Papst gewählt worden. Am kommenden Sonntag wird auf dem Petersplatz im Vatikan die feierliche Inthronisierung des neuen katholischen Kirchenoberhaupts zelebriert.