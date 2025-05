Nach Brandstiftung in Psychiatrie zwei MÃ¤nner in Untersuchungshaft

Polizeifahrzeug

Nach einer Randale mit Brandstiftung in einer psychiatrischen Klinik im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau sind zwei dort untergebrachte Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft den 27 und 33 Jahre alten Männern schwere Brandstiftung vor, wie die Polizei in Kleve am Montag mitteilte.



Der 27-Jährige hatte nach den Erkenntnissen der Polizei sich am Samstag aggressiv verhalten und in der Klinik randaliert. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der nun ebenfalls in Untersuchungshaft genommene 33-Jährige sich an einer wohl von dem 27-Jährigen verübten Brandstiftung in der Klinik beteiligt hatte.



Durch das Feuer wurden ein Aufenthaltsraum und der Zugangsbereich zum Garten der Einrichtung zerstört, die übrigen Teile des Gebäudes wurden durch die Brand- und Rauchschäden unbewohnbar. Die Polizei ermittelt nun, inwieweit aus einer Störergruppe von 15 anderen Patienten der Klinik ebenfalls strafbare Handlungen begangen wurden.