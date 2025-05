Maskierte rauben Touristen in MÃ¼nchen Schmuck und Bargeld fÃ¼r 200.000 Euro

Blaulicht

Zwei maskierte Täter haben in München zwei italienische Touristen überfallen und von ihnen Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von etwa 200.000 Euro geraubt.

Zwei maskierte Täter haben in München zwei italienische Touristen überfallen und von ihnen Schmuck, Uhren und Bargeld im Wert von etwa 200.000 Euro geraubt. Der 65 Jahre alte Mann und die 57 Jahre alte Frau wollten den Schmuck auf einer nahe ihrem Hotel gelegenen Messe verkaufen, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Montag mitteilte.



Kurz nach dem Verlassen des Hotels im Stadtteil Unterschleißheim habe aber ein Auto neben ihnen gehalten. Zwei unbekannte, maskierte Täter hätten die beiden Touristen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht und ihren Rucksack mit den Wertgegenständen gestohlen. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung geflohen.