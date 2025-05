Kondolenzbuch fÃ¼r HolocaustÃ¼berlebende FriedlÃ¤nder liegt ab Dienstag in Berlin aus

Margot Friedländer

Ein offizielles Kondolenzbuch für die im Alter von 103 Jahren verstorbene Holocaustüberlebende Margot Friedländer liegt ab Dienstag im Roten Rathaus in Berlin aus. Als erstes trägt sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegener (CDU) ein.

Ein offizielles Kondolenzbuch für die am Freitag im Alter von 103 Jahren verstorbene Holocaustüberlebende Margot liegt ab Dienstag im Roten Rathaus in Berlin aus. Als erstes werden sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegener (CDU) und Berlins Abgeordnetenhauspräsidentin Cornelia Seibeld (CDU) eintragen, wie der Senat am Montag in der Hauptstadt mitteilte. Das Kondolenzbuch liegt von Dienstag bis Freitag jeweils zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr öffentlich dort aus.



Friedländer war Berliner Ehrenbürgerin und gehörte zu den bekanntesten und öffentlich aktivsten Zeitzeuginnen der NS-Judenverfolgung. Sie engagierte sich bis zuletzt gegen das Vergessen und für die Demokratie. Noch an ihrem Todestag sollte ihr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Große Bundesverdienstkreuz verleihen. Ihr Tod löste bundesweit Trauer aus.



Friedländer wurde in Berlin geboren. Sie versteckte sich im Untergrund, wurde verraten und in ein Konzentrationslager verschleppt. Sie überlebte, ihre ganze Familie wurde jedoch im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte sie zunächst in die USA aus. Erst 2010 entschied sie sich im Alter von 88 Jahren zur Rückkehr in ihre Geburtsstadt.