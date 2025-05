14-JÃ¤hriger stirbt bei Sturz in Bikepark in Bayern - Familie mit vor Ort

Polizeiauto

Bei einem Sturz in einem Bikepark in Unterfranken ist ein 14 Jahre alter Jugendlicher gestorben. Der Teenager habe sich bei dem Unglück am Freitagabend in Frammersbach im Landkreis Main-Spessart trotz seiner Schutzausrüstung so schwere Verletzungen zugezogen, dass er noch an der Unglücksstelle gestorben sei, teilte die bayerische Polizei am Montag in Würzburg mit. Die Polizei leitete Ermittlungen zum Unfallgeschehen ein.



Der 14-Jährige war den Angaben zufolge allein mit seinem Pedelec - also einem elektrisch unterstützen Fahrrad - auf dem Radparcours unterwegs. In einer Kurve sei er dann gestürzt. Angehörige entdeckten den Schüler und leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen ein, ein Notarzt habe aber nur noch seinen Tod feststellen können. Notfallseelsorger übernahmen die Betreuung der Familie.