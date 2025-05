Atempause fÃ¼r Deutschland: AuÃŸenhandel begrÃ¼ÃŸt Zollpause zwischen China und USA

Das US-Außenhandelsdefizit bleibt nahe Rekordstand

Der Außenhandelsverband BGA hat die Einigung auf eine Absenkung der Zölle für 90 Tage zwischen USA und China begrüßt. "Die angekündigte Zollpause zwischen den USA und China lässt uns alle kurz Zeit zum Luftholen", sagte Außenhandels-Chef Dirk Jandura der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagsausgabe). Gleichzeitig drängte er auf eine Einigung in den Gesprächen zwischen Europa und den USA.



Jandura bewertete die Einigung zwischen China und den USA positiv. "Unsere beiden größten Handelspartner befinden sich offenbar in einem konstruktiven Dialog, das ist ein gutes Zeichen", sagte er der Zeitung. Gleichzeitig laufe die Zeit für Gespräche auf der europäischen Seite mit den USA.



"Die EU und die USA müssen vor Ablauf unserer Zollpause zu einer Einigung finden", forderte Jandura. Die EU dürfe nicht "klein beigeben", müsse sich auf die eigene wirtschaftliche Stärke besinnen und auf neue Handelspartner zugehen.



China und die USA hatten sich am Montag geeinigt, ihre gegenseitigen Zölle für die meisten Produkte um 115 Prozentpunkte zu senken. Die Zölle für die meisten chinesischen Ausfuhren in die USA reduzieren sich so ab Mittwoch auf 30 Prozent, die Aufschläge auf US-Exporte nach China auf zehn Prozent.



Trump fährt seit Beginn seiner zweiten Amtszeit am 20. Januar einen harten handelspolitischen Kurs und hat zusätzliche Zölle gegen zahlreiche Staaten verhängt. Die EU wird unter anderem von US-Aufschlägen auf Autos sowie Stahl- und Aluminiumprodukte getroffen.