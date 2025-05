Cannes-Festival mit vielen Stars und deutschem Film im Wettbewerb

Plakat des Filmfestivals

.

Beim Filmfestival von Cannes werden ab Dienstag Hollywood-Stars wie Scarlett Johansson, Tom Cruise und Jennifer Lawrence an der Côte d'Azur erwartet. Mit "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski ist in diesem Jahr auch ein deutscher Film im Rennen um die Goldene Palme. Zum Auftakt des Festivals wird US-Schauspieler Robert de Niro mit der Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet.



Unter anderem beim Festival gezeigt wird der neueste und möglicherweise letzte Teil der "Mission: Impossible"-Filmreihe mit US-Schauspieler Tom Cruise in der Hauptrolle des Piloten Ethan Hunt. Schauspielerin Scarlett Johansson wird in doppelter Rolle erwartet: Als Schauspielerin in Wes Andersons Film "Der Phönizische Meisterstreich", in dem auch Benicio Del Toro und Tom Hanks mitspielen, sowie als Regisseurin ihres ersten Films, der in einer Nebenreihe gezeigt wird.



Deutschland ist in diesem Jahr stark vertreten. Der Hamburger Regisseur Fatih Akin stellt in einer Nebenreihe seinen Film "Amrum" vor, Filmemacherin Maren Ade ist Jury-Vorsitzende im Kurzfilm-Wettbewerb, und Schauspieler August Diehl ist als Josef Mengele in einer deutsch-französischen Koproduktion des russischen Filmemachers Kirill Serebrennikow zu sehen. Christian Petzold ist mit seinem Film "Miroirs No. 3" mit Paula Beer in einer Nebenreihe eingeladen.



Sechs der 19 Wettbewerbsfilme sind von Frauen gedreht, zwei mehr als im vergangenen Jahr. Acht von ihnen sind deutsche Koproduktionen. Der erste Festivaltag ist dem Krieg in der Ukraine gewidmet, zu dem mehrere Dokumentarfilme gezeigt werden, unter anderem ein Portrait des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das Festival von Cannes dauert bis zum 24. Mai.