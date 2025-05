Handelsroute zwischen EU und China: Kasachstan baggert Kaspisches Meer aus

Der Hafen in Aktau

Kasachstan hat angekündigt, Teile des Kaspischen Meers um seinen Haupthafen herum zugunsten des Handels zwischen China und der EU auszubaggern. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden und "die Ladekapazität der Schiffe im Hafen von Aktau und den Transport entlang der transkaspischen Transportroute erhöhen", sagte eine Sprecherin des kasachischen Verkehrsministerium am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Handelsroute ermöglicht den Warenfluss von China nach Europa und umgeht Russland.



Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und westliche Sanktionen gegen Russland haben die EU dazu veranlasst, alternative Möglichkeiten für den Handel zu finden. Der sogenannte "Mittlere Korridor" führt durch Zentralasien, das Kaspische Meer, den Kaukasus und die Türkei. Anfang des Jahres kündigte die EU Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro an, um die Route auszubauen.



Nach Angaben der Weltbank könnte sich das Frachtaufkommen über den "Mittleren Korridor" bis 2030 auf rund 11 Millionen Tonnen verdreifachen, wenn die Infrastruktur verbessert wird. Der sinkende Wasserstand im Kaspischen Meer jedoch gefährdet dieses Vorhaben, weil schwere Schiffe Probleme haben, ihre Fracht zu transportieren.



"Wenn wir bis Ende des Jahres keine Baggerarbeiten durchführen und der Meeresspiegel weiter sinkt, wird die Schifffahrt ineffizient bleiben", sagte ein Vertreter des Hafens in Aktau Anfang des Monats kasachischen Medien zufolge. Wissenschaftler des zentralasiatischen Landes warnten im Januar vor einer "Beschleunigung" des sinkenden Wasserspiegels.



Das Kaspische Meer ist größer als Deutschland und wird umgeben von Russland, Kasachstan, Turkmenistan, dem Iran und Aserbaidschan.