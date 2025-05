Leipzig: Terrier verletzt Kind durch Biss in Gesicht schwer

American Staffordshire Terrier im Tierheim Berlin 2021

In Leipzig ist ein Kind von einem Hund ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Der Zwölfjährige habe am Sonntagnachmittag mit dem American Staffordshire Terrier gespielt, als dieser plötzlich zugebissen habe, teilte die Polizei in der sächsischen Stadt am Montag mit. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.



Die Leipziger Sicherheitsbehörden beschlagnahmten den Hund vorerst und brachten ihn in ein Tierheim. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Halter.