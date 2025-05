Zwei Tote und drei Verletzte nach FrontalzusammenstoÃŸ in Schleswig-Holstein

Rettungswagen

Bei einem Autounfall in Schleswig-Holstein sind zwei Menschen gestorben und drei weitere schwer verletzt worden. Das Fahrzeug einer 86-Jährigen, in dem sich noch zwei weitere Seniorinnen befanden, kam am Samstagnachmittag am Ortsausgang von Wedel offenbar von der Fahrspur ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Montag in Bad Segeberg mitteilte.



Dabei wurden die Fahrerin und eine weitere Insassin in dem Auto so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starben. Die Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos, ein Mann und eine Frau im Alter von jeweils 30 Jahren, wurden ebenfalls schwer verletzt.



Während der Bergung, bei der auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde, blieb die Landesstraße 105 für drei Stunden voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung durch einen Sachverständigen an.