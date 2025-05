21 Verletzte bei Unfall mit Linienbus auf Autobahn in Nordrhein-Westfalen

Blaulicht

Bei einem Unfall mit einem Linienbus auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen sind 21 Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Busses, der auf dem Weg zum Flughafen war, fuhr am Sonntagnachmittag auf der A59 in der Nähe von Bonn auf ein Stauende auf, wie die Polizei am Abend in Köln mitteilte. Dabei wurden mehrere Autos ineinander geschoben.



In den Fahrzeugen wurden sieben Menschen verletzt, davon eine 63-Jährige schwer. Sie wurde durch den Unfall in dem Wagen eingeklemmt und musste befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.



In dem Bus wurden 14 Menschen leicht verletzt. Sie konnten ihre Fahrt nach ärztlicher Begutachtung in einem Ersatzbus fortsetzen. Die Autobahn wurde während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in Richtung Köln voll gesperrt.