Von Kranausleger eingeklemmt: Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Baden-WÃ¼rttemberg

Ein 27-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall im baden-württembergischen Bühlertann ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Aalen am Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Samstag beim Überprüfen eines Krans. Der Mann wurde von einem Ausleger des Krans zwischen Stahlträgern eingeklemmt und tödlich verletzt.



Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Verunglückten zu bergen. 42 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen waren vor Ort. Die Kriminalpolizei nahm laut Beamten die Ermittlungen zur Unfallursache auf.