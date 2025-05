Feier zu 60 Jahre diplomatischen Beziehungen: Israels PrÃ¤sident kommt nach Berlin

Steinmeier und Herzog im Februar 2024

Deutschland und Israel begehen am Montag den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt aus diesem Anlass am Vormittag den israelischen Präsidenten Isaac Herzog zu einem Besuch in Berlin (09.30 Uhr). Am Dienstag werden beide Präsidenten dann nach Israel reisen. Ein solcher Doppelbesuch ist nach Angaben aus dem Bundespräsidialamt ein Novum. Er soll die enge Freundschaft symbolisieren, die seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen am 12. Mai 1965 zwischen Deutschland und Israel erwachsen ist.



Am Montag ist zunächst ein Gespräch der Präsidenten Steinmeier und Herzog geplant, dem sich eine gemeinsame Pressekonferenz anschließt (11.15 Uhr). Am Nachmittag soll Herzog auch den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz treffen (16.30 Uhr). Beide Präsidenten wollen zudem an einem deutsch-israelischen Jugendkongress teilnehmen. Das zwischen Deutschland und Israel nach den Schrecken des Holocaust ein enges Verhältnis gewachsen ist, komme einem "Wunder" gleich, hieß es aus Steinmeiers Umfeld. Im politischen Verhältnis gibt es aktuell aber große Differenzen - insbesondere, was die Politik gegenüber den Palästinensern betrifft.