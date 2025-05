Familie: US-israelische Geisel Edan Alexander kÃ¶nnte in KÃ¼rze freikommen

Vom Forum der Geisel-Familien veröffentlichtes Foto des 21-Jährigen

Die Familie der US-israelischen Geisel Edan Alexander ist nach eigenen Angaben darüber informiert worden, dass die radikalislamische Hamas den 21-Jährigen in den "kommenden Tagen" freilassen könnte. Dies teilte die Familie am Sonntagabend mit. Sie stehe darüber im engen Kontakt mit der US-Regierung. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, der Militäreinsatz gegen die Hamas im Gazastreifen werde dessen ungeachtet fortgesetzt.



Zuvor hatte die Hamas mitgeteilt, Alexander freilassen zu wollen. "Edan Alexander wird im Rahmen der Bemühungen um eine Waffenruhe, die Öffnung von Grenzübergängen und die Lieferung von Hilfsgütern und Unterstützung für unser Volk" im Gazastreifen freigelassen, erklärten die Islamisten am Sonntag. Ein Datum wurde nicht genannt. Nach eigenen Angaben führt die Hamas derzeit direkte Gespräche mit den USA in Katar.



Edan Alexander, der als Soldat an der Grenze zum Gazastreifen eingesetzt war, war bei dem beispiellosen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppt worden. Er wurde in Tel Aviv geboren, wuchs aber im US-Bundesstaat New Jersey auf. Nach der Schule kehrte er nach Israel zurück und wurde Soldat.



Die Hamas und mit ihr verbündete Kämpfer hatten bei dem Großangriff auf Israel rund 1200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 58 Geiseln befinden sich weiterhin in der Gewalt der Islamisten, 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee bereits tot.