PersÃ¶nliches Treffen zwischen Selenskyj und Putin bahnt sich an

Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington/Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Erstmals seit Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine könnte es in wenigen Tagen ein persönliches Treffen zwischen dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten geben.



US-Präsident Donald Trump schrieb am Sonntag auf seiner Plattform "Truth Social", Putin wolle kein Waffenstillstandsabkommen mit der Ukraine, sondern ein Treffen am Donnerstag in der Türkei, um über ein mögliches Ende des Blutbads zu verhandeln.



Selenskyj teilte umgehend ebenfalls am Sonntag mit, er werde am Donnerstag in der Türkei auf Putin warten. Die Ukraine erwarte allerdings ab Montag einen vollständigen Waffenstillstand, um eine Basis für Diplomatie zu legen. Es habe keinen Sinn, das Töten verlängern. "Ich hoffe, dass die Russen dieses Mal keine Ausreden suchen", sagte Selenskyj.