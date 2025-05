Polizist findet totes Baby auf Gehweg in Berlin

Blick auf Berlin

In Berlin hat ein Polizist auf der Straße ein totes Baby gefunden. Der Beamte entdeckte den leblosen Säugling nach Polizeiangaben auf einem Gehweg im Ortsteil Gropiusstadt, als er am frühen Sonntagmorgen auf dem Weg zum Dienst war. Er alarmierte seine Kolleginnen und Kollegen.



Nun ermittelt eine Mordkommission zur Todesursache und zur Herkunft des Babys. Die Leiche sollte noch am Sonntag obduziert werden.