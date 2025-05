BundesauÃŸenminister Wadephul besucht Holocaust-GedenkstÃ¤tte Yad Vashem in Israel

Der Bundesaußenminister Johann Wadephul in Jad Vashem

Der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat bei seinem Antrittsbesuch in Israel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. An der Seite seines israelischen Amtskollegen Gideon Saar gedachte Wadephul am Sonntag der Opfer des Holocaust.

Der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat bei seinem Antrittsbesuch in Israel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Zusammen mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar gedachte Wadephul am Sonntag der Opfer der systematischen Ermordung der europäischen Juden im Nationalsozialismus durch die Nazis und legte einen Kranz vor der ewigen Flamme in Yad Vashem nieder.



Im Zentrum des Antrittsbesuchs stehen laut einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes bilaterale Themen sowie die Lage im Gazastreifen und der Region. Zu politischen Gesprächen will Wadephul demnach mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammentreffen.



In Ramallah im Westjordanland trifft Wadephul dem Auswärtigen Amt zufolge ebenfalls am Sonntag den Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammed Mustafa. Der neue Bundesaußenminister hatte die Perspektive einer Zweistaatenlösung von Israel und Palästina am Samstag als "beste Chance für Frieden und Sicherheit" bezeichnet.