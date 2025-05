Neuer Papst Leo XIV. hÃ¤lt traditionelles Sonntagsgebet auf dem Petersplatz ab

Papst Leo XIV. bei seiner Predigt am Freitag

Papst Leo XIV. wird sich am Sonntag zum zweiten Mal auf dem Petersplatz der Öffentlichkeit zeigen. Dort hält der am Donnerstag zum neuen Pontifex gewählte US-Geistliche vom Fenster des Apostolischen Palastes aus das traditionelle Sonntagsgebet.

Der wöchentliche Termin mit dem Regina-caeli-Gebet ist für den Papst traditionell eine Gelegenheit, um sich zu großen Themen des aktuellen Weltgeschehens zu äußern.



In seiner ersten Ansprache nach seiner Wahl hatte Leo XIV. am Donnerstagabend vom Balkon des Petersdoms aus vor zehntausenden jubelnden Gläubigen zum Frieden und zum Dialog aufgerufen. Einen Tag nach seiner Wahl beklagte er in seiner ersten Predigt das Streben nach "Macht und Vergnügen" und einen "Mangel an Glauben" in der heutigen Zeit. Am Sonntag kommender Woche wird auf dem Petersplatz die feierliche Inthronisierung des neuen katholischen Kirchenoberhaupts zelebriert.