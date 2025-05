Parlamentswahl in Albanien: Wichtiger Test auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft

Regierungschef Rama bei einem Wahlkampfauftritt

In Albanien sind die Menschen am Sonntag zur Parlamentswahl aufgerufen, die als wichtiger Test auf dem Weg dem Balkan-Lands zur EU-Mitgliedschaft gilt. Regierungschef Rama, der auf seine Wiederwahl hofft, strebt einen EU-Beitritt im Jahr 2030 an.

In Albanien sind die Menschen am Sonntag zur Parlamentswahl aufgerufen, die als wichtiger Test auf dem Weg des Balkan-Lands zu einer EU-Mitgliedschaft gilt. Der bisherige Regierungschef Edi Rama hofft auf seine Wiederwahl und hat angekündigt, die Bemühungen um einen EU-Beitritt im Jahr 2030 fortsetzen zu wollen. Sein wichtigster Rivale ist der rechtsgerichtete Ex-Regierungschef und Ex-Präsident Sali Berisha, der ein Oppositionsbündnis mit dem an US-Präsident Donald Trump angelehnten Wahlkampfslogan "Großartiges Albanien" anführt.



Die Wahllokale sind von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Vorläufige Ergebnisse sollen nach Angaben der Zentralen Wahlkommission spätestens nach zwei Tagen vorliegen. Erstmals konnten auch 245.900 Wahlberechtigte im Ausland ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Umfragen deuteten auf einen Sieg der Sozialistischen Partei hin, die seit 2005 von Rama angeführt wird. Der 60-Jährige strebt eine vierte Amtszeit an. Der 80-jährige Berisha, der wegen Korruptionsvorwürfen im Visier der albanischen Justiz steht, will nach zwölf Jahren in der Opposition an die Macht zurückkehren.