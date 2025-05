ESC-ErÃ¶ffnungszeremonie startet mit groÃŸer Parade durch Basel

ESC-Logo

Mit einer großen Parade durch Basel startet am Sonntag (14.00 Uhr) die Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contest in der Schweiz. Die Teilnehmer aus 37 Ländern werden dabei mit Oldtimer-Straßenbahnen quer durch die Altstadt ziehen.

Mit einer großen Parade durch Basel startet am Sonntag (14.00 Uhr) die Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contest in der Schweiz. Die Teilnehmer aus 37 Ländern werden dabei vom historischen Rathaus aus mit Oldtimer-Straßenbahnen quer durch die Altstadt ziehen. Begleitet werden sie von Karnevalsvereinen, Trommlern, Technobands und Alphörnern.



Nachdem der Schweizer Beitrag Nemo im vergangenen Jahr beim ESC in Malmö gewonnen hatte, richtet das Siegerland Schweiz den diesjährigen Contest aus. Die Halbfinal-Shows finden am Dienstag und Donnerstag statt, das Finale schließlich am kommenden Samstag. Deutschland geht mit dem Geschwisterduo Abor & Tynna und dessen Song "Baller" ins Rennen.