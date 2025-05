GroÃŸeinsatz wegen randalierender Patienten in psychiatrischer Klinik in NRW

Polizeifahrzeug

In einer psychiatrischen Klinik im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau hat ein randalierender Patient einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Sie löschten einen Brand und nahmen den 27-Jährigen fest.

In einer psychiatrischen Klinik im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau hat ein randalierender Patient einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein aggressiver 27-jähriger Patient habe sich am Vormittag in einem Raum in einem der Klinikgebäude eingeschlossen, teilte die Essener Polizei mit. Mehrere weitere Patienten hätten sich mit ihm solidarisiert. In dem betreffenden Gebäude sei ein Brand ausgebrochen.



Polizei und Feuerwehr seien "mit starken Kräften" angerückt, darunter Spezialeinheiten und ein Polizeihubschrauber, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Einsatzkräfte hätten die Situation schnell unter Kontrolle bringen und den Brand löschen können. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.



Das Personal der Klinik, die vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) betrieben wird, verließ demnach mit den restlichen unbeteiligten Patienten das Gebäude und brachte diese im umzäunten Außenbereich der Klinik in Sicherheit. Keiner der Patienten sei vom Klinikgelände geflohen.



Weiter erklärte die Polizei, die Störergruppe aus insgesamt 17 Patienten sei "unter Kontrolle gebracht" worden. Der 27-jährige deutsche Haupttäter wurde demnach vorläufig festgenommen. Für die Bevölkerung habe "zu keinem Zeitpunkt" Gefahr bestanden, versicherte die Polizei.