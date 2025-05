DÃ¤nische KÃ¶nigin Margrethe nach zwei Tagen aus Krankenhaus entlassen

Königin Margrethe II.

Die dänische Königin Margrethe II., die vergangenes Jahr abgedankt hatte, ist nach zwei Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 85-Jährige sei am Samstag aus dem Rigshospitalet in Kopenhagen in ihre Residenz in Schloss Fredensborg zurückgekehrt, teilte der Palast mit. Ihr gehe es "gut". Die Monarchin war demnach als Vorsichtsmaßnahme am Donnerstag wegen einer Erkältung in die Klinik eingeliefert worden.



Margrethe, die am 16. April 85 Jahre alt geworden ist, war zuletzt am 4. Mai in der Öffentlichkeit aufgetreten, als sie an einem Gottesdienst zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs teilgenommen hatte. Margrethe war 52 Jahre lang Oberhaupt von Dänemark, bevor sie im Januar 2024 abdankte und ihr Sohn Frederik König wurde.



In den vergangenen Jahren hatte Margrethe immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Herbst wurde sie nach einem Sturz ein paar Tage lang im Krankenhaus behandelt, 2023 hatte sie sich einem größeren Eingriff am Rücken unterziehen müssen.