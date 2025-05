Mann und dreijÃ¤hriges Kind bei unklarem Vorfall in Rheinland-Pfalz gestorben

Absperrband der Polizei

Bei einem unklaren Vorfall in Rheinland-Pfalz sind ein 48-jähriger Mann und ein dreijähriges Kind gestorben. Beide erlagen Verletzungen, wie die Polizei Koblenz am Freitag mitteilte. Demnach war es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in Urmersbach im Kreis Cochem-Zell gekommen, in dessen Verlauf der Mann und das Mädchen schwer verletzt aufgefunden wurden. Beide erlagen später den Verletzungen.



Derzeit sei davon auszugehen, dass zunächst das Kind tödliche Verletzungen erlitt und sich der Mann anschließend Suizid beging. Beide sind nach Angaben der Ermittler nicht miteinander verwandt. Was zu den tödlichen Verletzungen des Kindes führte, war zunächst unklar. Die Ermittler schlossen aktuell auch ein Unglück nicht aus. Weitere Menschen waren demnach nicht beteiligt. Eine Obduktion soll die Todesursachen klären.