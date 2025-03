Rutte reist inmitten von Spannungen nach Bosnien und Herzegowina

Nato-Generalsekretär Mark Rutte

Inmitten der jüngsten Spannungen in Bosnien und Herzegowina reist Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag in das Balkanland. Bei seinen Gesprächen in der Hauptstadt Sarajevo dürfte die jüngste Krise in dem südeuropäischen Land eine wichtige Rolle spielen. Der Besuch erfolgt drei Tage, nachdem die EU-Mission Eufor angesichts der brisanten Lage eine "vorübergehende Verstärkung" ihrer Kräfte in Bosnien und Herzegowina angekündigt hat.



Die Situation in dem Balkanland ist seit der Verurteilung des bosnischen Serbenführers Milorad Dodik zu einer einjährigen Haftstrafe wegen Missachtung des Hohen Repräsentanten der UNO Ende Februar angespannt. Dodic unterzeichnete daraufhin ein Gesetz, mit dem Polizei und Justiz des Zentralstaats von Bosnien und Herzegowina aus der überwiegend von bosnischen Serben bewohnten Republika Srpska verbannt werden sollen.