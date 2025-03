Stichwahl entscheidet Ã¼ber neuen OberbÃ¼rgermeister in Wiesbaden

Wahlkabinen

Aus der Oberbürgermeisterwahl in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden ist keiner der insgesamt zehn Kandidatinnen und Kandidaten als Sieger hervorgegangen. In drei Wochen wird nun in einer Stichwahl entschieden.

Aus der Oberbürgermeisterwahl in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden ist am Sonntag keiner der insgesamt zehn Kandidatinnen und Kandidaten als Sieger hervorgegangen. Deshalb wird über den neuen Oberbürgermeister in drei Wochen in einer Stichwahl zwischen dem bisherigen Amtsinhaber Gert-Uwe Mende (SPD) und dem von CDU und FDP unterstützten Kandidaten Thilo von Debschitz (parteilos) entschieden, wie aus den von der Wahlleitung veröffentlichten Ergebnissen hervorging.



Die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl gewann Mende nach Angaben der Stadtverwaltung mit 37,7 Prozent der Stimmen vor von Debschitz, der 30,1 Prozent erreichte. Für eine Entscheidung im ersten Wahlgang war Mendes Vorsprung aber nicht groß genug. Auf dem dritten Platz landete die Grünen-Kandidatin Gesine Bonnet mit knapp 14,6 Prozent.



Mende führt die Amtsgeschäfte seit 2019 und strebt eine zweite Amtszeit an. Sein Herausforderer von Debschitz ist Unternehmer und war bislang nicht in der Kommunalpolitik aktiv. Die Stichwahl zwischen Mende und von Debschitz ist für den 30. März geplant. Der Oberbürgermeister wird in Wiesbaden für sechs Jahre gewählt.