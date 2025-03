1. Bundesliga: Heidenheim holt Punkt bei Hoffenheim

Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Sinsheim (dts Nachrichtenagentur) - Zum Abschluss des 25. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim bei der TSG 1899 Hoffenheim 1:1 unentschieden gespielt.



In einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit konnten die Hausherren die besseren Chancen für sich verbuchen und gingen dementsprechend in der 34. Minute durch Haris Tabakovic in Führung. Der Ex-Herthaner verlängerte einen Einwurf von Valentin Gendrey im hohen Bogen ins Tor. Die Heidenheimer strahlten in den ersten 45 Minuten dagegen kaum Torgefahr aus.



Die Gäste kamen dann aber deutlich verbessert aus der Pause und konnten sich dafür in der 65. Minute belohnen. Winter-Neuzugang Budu Zivzivadze besorgte mit seinem ersten Bundesliga-Tor den Ausgleich. Eine wilde Schlussphase brachte noch einige Chancen, aber keine weiteren Tore.



Mit dem Ergebnis bleibt Heidenheim Tabellen-Schlusslicht, die TSG steckt auf Platz 13 auch weiterhin im Abstiegskampf.



Am kommenden Freitag dürfen die Hoffenheimer den Spieltag beim FC St. Pauli am Millerntor eröffnen. Auf der Ostalb geht es dann zwei Tage später für den FCH mit dem Duell gegen Aufsteiger Holstein Kiel weiter.