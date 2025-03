US-AuÃŸenminister Rubio zu Ukraine-GesprÃ¤chen in Saudi-Arabien und bei G7 in Kanada

Marco Rubio bei Donald Trump

US-Außenminister Marco Rubio will ab Montag in Saudi-Arabien Gespräche über den Ukraine-Krieg führen. Die Gespräche sollten in Dschidda stattfinden und bis Mittwoch dauern, sagte seine Sprecherin Tammy Bruce in Washington.

US-Außenminister Marco Rubio will ab Montag in Saudi-Arabien Gespräche über den Ukraine-Krieg führen. Die Gespräche sollten in Dschidda stattfinden und bis Mittwoch dauern, sagte am Sonntag seine Sprecherin Tammy Bruce in Washington. Dabei wolle Rubio erkunden, wie "man das Ziel des Präsidenten, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, voranbringen kann".



Zuvor hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angekündigt, dass er zu Wochenbeginn in Dschidda sein werde. Sowohl Selenskyj als auch Rubio wollen Kronprinz Mohammed bin Salman treffen, den De-facto-Herrscher Saudi-Arabiens.



Saudi-Arabien hat sich seit Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zu einem wichtigen Ort der US-Diplomatie entwickelt. Im Februar fanden dort die ersten Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der USA seit Beginn des Ukraine-Kriegs statt. Nun sollen Gespräche zwischen Vertretern der USA und der Ukraine folgen. Sie finden eineinhalb Wochen nach dem Eklat zwischen Trump und Selenskyj im Weißen Haus statt, in dessen Folge der US-Präsident die Militärhilfe für Kiew ausgesetzt hatte.



Rubio will nach den Gesprächen in Dschidda nach Angaben seines Ministerium zu einem Treffen der Außenminister der G7-Staaten in Kanada weiterreisen. Bei den Gesprächen in Québec dürfte der Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle spielen.



Rubio wird mit seiner Reise der höchstrangige Politiker der neuen US-Regierung, der Kanada besucht. Trump hat dem Nachbarland mit heftigen Zöllen gedroht und erklärt, dieses solle der "51. Bundesstaat" der Vereinigten Staaten werden.