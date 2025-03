1. Bundesliga: Union dreht Spiel gegen Frankfurt

Woo-yeong Jeong (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Im ersten Sonntagsspiel des 25. Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes 2:1 bei Eintracht Frankfurt gewonnen.



Dabei sah es lange nicht nach einem Ende der sportlichen Krise der Köpenicker aus: So konnten die Hausherren bereits ihre erste echte Torchance nutzen, als Michy Batshuayi in der 13. Minute nach einem abgefälschten Schuss von Rasmus Kristensen den Ball ins lange Eck beförderte. Die Partie war im Anschluss von wenigen Höhepunkten geprägt, in einer zähen Auseinandersetzung gelang es vor allem den Berlinern nicht, sich nennenswerte Chancen herauszuarbeiten.



In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel zunächst chancenarm. Frankfurt kontrollierte das Geschehen, während Union kaum in der Lage war, die kompakte Defensive der Hessen zu durchbrechen. Letztendlich war es in der 62. Minute eine Standardsituation, die die Gäste zurück ins Spiel brachte: Leopold Querfeld erzielte den Ausgleich, als er nach einer Ecke von Christopher Trimmel per Kopf traf. Danach waren die Berliner besser im Spiel und konnten mehr Druck aufbauen. Das wurde schließlich in der 78. Minute mit dem Siegtreffer durch Woo-yeong Jeong belohnt. Dabei mussten die Eisernen aber nochmal zittern, da es in der 95. Minute einen Handelfmeter für Frankfurt gab, den Hugo Ekitiké aber vergab.



In der Tabelle rutscht Frankfurt durch die Niederlage auf den vierten Rang. Union feierte derweil nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg. Die Köpenicker rücken dadurch auf den 13. Platz vor.



Für Frankfurt geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Ajax Amsterdam weiter, Union ist am Samstag gegen Tabellenführer Bayern München gefordert.