SPD-Vorstand stimmt fÃ¼r Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Union

Der SPD-Vorstand hat einstimmig beschlossen, Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aufzunehmen. Das teilte die Partei am Sonntagmittag nach der digitalen Sitzung mit.

Bekräftigt wurde, dass das Zustandekommen eines Regierungsbündnisses vom Ergebnis eines späteren Mitgliedervotums abhänge.



Union und SPD hatten am Samstag ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen. An den Ergebnissen gibt es aus der SPD allerdings auch Kritik, besonders an geplanten weiteren Verschärfungen im Bereich Migration und Asyl. Bereits zuvor hatten Union und SPD eine Einigung in zentralen Finanzfragen erzielt, die Ausnahmen von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sowie ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur vorsehen.



"Für die SPD ist klar: Wir stehen zu unserer Verantwortung", hieß es nun in der Mitteilung des SPD-Vorstands. "Wir handeln für Deutschland und verhandeln für die Menschen in unserem Land", erklärte die Partei weiter. Über den Koalitionsvertrag würden dann "am Ende die SPD-Mitglieder in einem verbindlichen Mitgliedervotum online abstimmen".



Aus der SPD-Linken kamen Forderungen, die Ergebnisse der Sondierungsgespräche in den Koalitionsgesprächen zu verbessern. Vor allem einige Vereinbarungen zum Bürgergeld und zur Migrationspolitik seien problematisch, sagte der Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD-Bundestagsfraktion, Tim Klüssendorf. "In den Koalitionsverhandlungen muss hier dringend nachgebessert werden, damit eine Zustimmung der SPD möglich ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



Die Vereinbarungen zu Migration und Bürgergeld "werfen nicht nur verfassungsrechtliche Bedenken auf, sondern stellen auch soziale und integrationspolitische Rückschritte dar", kritisierte Klüssendorf. "Besonders der geplante Entzug der Staatsbürgerschaft und die damit verbundene Schaffung einer Staatsbürgerschaft zweiter Klasse ist sowohl sachlich als auch politisch höchst problematisch und mutmaßlich verfassungswidrig", warnte er.



Dabei geht es um eine geplante Prüfung, ob "Terrorunterstützern, Antisemiten und Extremisten" der deutsche Pass entzogen werden könne, sofern sie über eine weitere Staatsangehörigkeit verfügen. Andere Punkte lobte die Klüssendorf hingegen. Er nannte besonders die Bereiche Investitionen, Mindestlohn, Tariftreue und Renten.



Vorsichtig zu den nun anstehenden Koalitionsverhandlungen äußerte sich SPD-Generalsekretär Matthias Miersch. Diese seien "kein Automatismus", sagte er in einem Podcast des Portals Politico. Auf die Frage, ob die Verhandlungen auch scheitern könnten, sagte er: "Natürlich." Miersch räumte ein, auch die Sondierungen seien bereits "nicht ganz einfach" gewesen. Jetzt sei es aber die Aufgabe, "Kompromisse zu suchen und die Möglichkeiten einer Koalition zu prüfen".



Kritik an den Vereinbarungen zu Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen, was die SPD zuvor stets abgelehnt hatte, wies Miersch zurück. Der zentrale Punkt sei, "dass wir hier keinen nationalen Sonderweg machen, sondern im Rahmen des europäischen Rechts eben die Abstimmung mit dem europäischen Nachbarn, wie wir es beispielsweise mit der Schweiz schon praktizieren", sagte er.



Bundesinnenministern Nancy Faeser (SPD) begrüßte die Vereinbarungen zum Thema Migration. "Damit drängen wir die irreguläre Migration weiter zurück und bleiben zugleich ein weltoffenes Land, das mehr in Integration investiert und attraktiv ist für ausländische Fachkräfte", sagte Faeser der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen sagte sie, diese würden bereits in großem Umfang vorgenommen. Dies "bauen wir weiter aus", aber in Übereinstimmung mit dem europäischen Recht und in Abstimmung mit den Partnerstaaten.