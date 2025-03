ThÃ¼ringen: Frau findet HÃ¤ngebauchschwein auf Garagendach

Hängebauchschwein in einem Tierpark

Eine Frau hat im thüringischen Oldisleben ein Hängebauchschwein auf ihrem drei Meter hohen Garagendach gefunden. Wie das Tier auf das Dach gelangte, war unklar, wie die Polizei in Nordhausen am Sonntag erklärte. Die Beamten vermuten, dass Unbekannte das Schwein auf das Grundstück der Frau brachten und dort zurückließen.



Beim Eintreffen der Polizei hatten Feuerwehrleute das Hängebauchschwein am Samstag bereits vom Garagendach gerettet. Das Tier wurde von der Amtstierärztin untersucht und anschließend in ein Tierheim gebracht. Es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Hausfriedensbruch aufgenommen.