Sturm "Alfred" in Australien: Hunderttausende ohne Strom

Verlassene Straße in Lismore in New South Wales

Durch Sturm 'Alfred' ist im Osten von Australien bei Hunderttausenden Haushalten und Unternehmen der Strom ausgefallen. Ein Versorger warnte davor, dass Kunden noch tagelang ohne Strom sein könnten.

Sturm "Alfred" hat im Osten Australiens einen massiven Stromausfall verursacht. Am Sonntag waren nach Angaben von Versorgungsunternehmen rund 268.000 Haushalte und Unternehmen im Südosten des Bundesstaats Queensland ohne Strom, weitere 12.500 waren demnach im Nordosten von New South Wales betroffen.



"Die Kunden müssen darauf vorbereitet sein, mehrere Tage lang von der Stromversorgung abgeschnitten zu sein", erklärte Versorger Essential Energy aus Queensland. Die größten Herausforderungen bei der Wiederherstellung der Stromversorgung seien Hochwasser, umgestürzte Bäume und sonstige Vegetation sowie Schlammlawinen, welche die Zufahrtsstraßen beeinträchtigten.



Der zuvor als Zyklon eingestufte Sturm "Alfred" war am späten Samstagabend vor Brisbane in Queensland auf Land getroffen. Der mittlerweile zu einer tropischen Depression herabgestufte Sturm sorgte für starke Windböen und andauernde heftige Regenfälle. Zahlreiche Gebäude und Stromleitungen wurden beschädigt. Tausende Menschen mussten evakuiert werden.



Am Samstag wurde die Leiche eines 61-Jährigen gefunden, einen Tag nachdem sein Auto von einer Brücke in einen Fluss in New South Wales gespült worden war. Er floh aus dem Fahrzeug und versuchte vergeblich, sich an einem Baum im Fluss festzuhalten, verschwand nach Polizeiangaben jedoch in den Fluten.



Bei einem anderen Vorfall am Samstag wurden nach Polizeiangaben 13 Soldaten verletzt und ins Krankenhaus gebracht, als sich zwei Lastwagen überschlugen.