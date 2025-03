Mann klettert mit PalÃ¤stinenserflagge auf Big Ben in London

Mann mit Palästinenserflagge auf dem Big Ben in London

Mit einer Palästinenserflagge ist ein Mann am Samstag auf den berühmten Big Ben in London geklettert und hat sich auf dem Glockenturm niedergelassen. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Big Ben, der für seinen Glockenschlag weltberühmt ist.

Spektakuläre Protestaktion am Big Ben: Mit einer Palästinenserflagge ist ein Mann am Samstag auf das berühmte Londoner Wahrzeichen geklettert und hat sich auf dem Glockenturm niedergelassen. Die Polizei war am Morgen gegen 07.20 Uhr Ortszeit alarmiert worden - erst kurz nach Mitternacht kletterte er wieder herunter und wurde unmittelbar danach festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Die Brücke über die Themse zum Westminster-Palast, zu dem der Uhrenturm gehört, war während der Aktion geschlossen worden, es kam zu größeren Staus im Zentrum von London. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Big Ben, der für seinen Glockenschlag weltberühmt ist. Die Polizei von Westminster teilte später mit, dass alle Straßen in dem Gebiet wieder freigegeben worden seien.



Feuerwehr und Rettungskräfte waren den ganzen Tag über im Einsatz - sie hatten vergeblich versucht, den Mann zum Abstieg zu bewegen. Die Polizei sprach nach der Festnahme am Sonntagmorgen von einem "langwierigen Vorfall".



Von einer Hebebühne aus versuchten Einsatzkräfte, den Mann auf dem Turm zu erreichen. Per Megaphon sprachen sie zu ihm.



"Ich werde zu meinen eigenen Bedingungen herunterkommen", sagte der Mann in Aufnahmen, die in Onlinenetzwerken verbreitet wurden. Er hatte eine schwarze Jacke an und eine graue Kappe auf dem Kopf. Neben der Palästinenserflagge hatte er ein Palästinensertuch dabei und war barfuß, die Füße waren blutig.