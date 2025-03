Mindestens 13 Tote durch heftige Unwetter an Argentiniens KÃ¼ste

Helfer waten durch die Fluten in Bahia Blanca

Heftige Regenfälle und Überschwemmungen haben die Stadt Bahia Blanca an der Küste Argentiniens heimgesucht und mindestens 13 Menschen in den Tod gerissen. Die beispiellosen Regenfälle setzten Straßen und Gebäude in der 350.000-Einwohner-Stadt unter Wasser und zwangen hunderte Menschen zum Verlassen ihrer Häuser, wie die Behörden am Samstag mitteilten.



Bahia Blanca sei "zerstört", sagte die Ministerin für Nationale Sicherheit, Patricia Bullrich, dem Sender Radio Mitre. Zwei kleine Mädchen würden vermisst. Womöglich seien sie durch die Wassermassen fortgerissen worden, sagte Bullrich. Das José-Penna-Krankenhaus der Stadt wurde überflutet und musste evakuiert werden. In Aufnahmen in Onlinenetzwerken waren Krankenschwestern und Pfleger zu sehen, die Babies in Sicherheit brachten.



Ganze Viertel der 600 Kilometer südlich von Buenos Aires gelegenen Stadt wurden durch die Überschwemmungen zu Inseln, die Stromversorgung brach teilweise zusammen. Mindestens fünf Menschen starben auf den überfluteten Straßen, weil sie vermutlich in ihren Autos von den steigenden Wasserpegeln überrascht wurden.



Die heftigen Regenfälle setzten am Freitagmorgen ein. Der regionale Sicherheitsminister Javier Alonso sagte, binnen acht Stunden sei in Bahia Blanca so viel Regen gefallen wie sonst in einem Jahr. "Das ist beispiellos", sagte Alonso. Örtliche Medien zeigten Bilder von überfluteten Geschäften und berichteten von Plünderungen. Die Regierung in Buenos Aires stellte Hilfsgelder im Umfang von zehn Milliarden Peso (8,5 Millionen Euro) bereit.