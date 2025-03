Protestparolen gegen Trump auf dessen Golfplatz in Schottland

Donald Trump bei einer Partie Golf auf seiner Anlage in Turnberry

Pro-palästinensische Demonstranten haben einen der Golfplätze von US-Präsident Donald Trump in Schottland für Protest gegen dessen Nahostpolitik genutzt. In der Nacht zum Samstag sprühten Aktivisten der Gruppe Palestine Action 'Gaza is not 4 sale' (Gaza steht nicht zum Verkauf) auf den Rasen der Anlage in Turnberry. Die Aktivisten beschädigten auch die Grünflächen und besprühten das Clubhaus der Luxusanlage mit blutroter Farbe.

Dies sei die "direkte Antwort auf die erklärte Absicht der US-Regierung, den Gazastreifen ethnisch säubern zu wollen", erklärten die Aktivisten. Trump hatte im Februar mit seinem Vorschlag für Empörung gesorgt, die USA sollten den Gazastreifen übernehmen und die dort wohnenden Palästinenser sollten die Region für immer verlassen und sich in Ägypten oder Jordanien ansiedeln.



Der Rechtspopulist erklärte, er werde das Küstengebiet in eine "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln. "Während Trump versucht, den Gazastreifen wie sein Eigentum zu behandeln, sollte er wissen, dass sich sein Eigentum in Reichweite befindet", erklärten die Aktivisten.



Der Golfplatz in Turnberry ist eine von zwei Anlagen, die Trump in Schottland, dem Heimatland seiner Mutter, besitzt. Ein Sprecher der Anlage sprach von einer "kindischen, kriminellen Tat". Turnberry sei ein "nationales Kulturgut" und werde weiterhin "die Nummer eins für Luxus und Vortrefflichkeit in der Welt des Golfsports sein".