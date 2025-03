Starmer: Australien erwÃ¤gt Beteiligung an "Koalition der Willigen" fÃ¼r die Ukraine

Keir Starmer (rechts) und Anthony Albanese

Australien erwägt nach den Worten des britischen Premierministers Keir Starmer eine Beteiligung an einem möglichen Einsatz zur Friedenssicherung in der Ukraine. Starmer begrüße die Bereitschaft seines australischen Amtskollegen Anthony Albanese, "eine Beteiligung an einer Koalition der Willigen für die Ukraine" zu prüfen, teilte das Büro des britischen Regierungschefs am Samstag mit. Starmer und Albanese führten demnach zuvor ein Gespräch.



Britischen Angaben zufolge sind rund 20 Länder an einer Beteiligung an der "Koalition der Willigen" interessiert. Ein britischer Regierungsvertreter hatte am Donnerstag gesagt, an einem Treffen am Vortag hätten hauptsächlich Länder aus Europa und Staaten des Commonwealth teilgenommen. Die Verhandlungen über die genauen Beiträge der Länder befänden sich noch in einem "frühen Stadium".



Starmer hatte die "Koalition der Willigen" am vergangenen Sonntag bei einem Ukraine-Krisengipfel in London angekündigt. Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten angesichts der Annäherung zwischen den USA und Russland eine Entsendung von Truppen in die Ukraine ins Spiel gebracht, die dort möglicherweise nach einem Waffenruheabkommen mit Moskau den Frieden im Sinne Kiews absichern könnten. Russland lehnt die Entsendung europäischer Streitkräfte zur Einhaltung eines möglichen Friedensabkommens ab.



Albanese hatte bereits den Willen bekräftigt, die Ukraine unterstützen zu wollen. Sein Land werde der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen, hatte er vergangene Woche Samstag gesagt, nachdem ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit einem Eklat geendet hatte.