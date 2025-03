Sicherheitsexperte Neumann nennt Trump "schlechten Verhandler"

Donald Trump (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

London (dts Nachrichtenagentur) - Der Sicherheitsexperte Peter Neumann warnt vor der Verhandlungsstrategie von US-Präsident Donald Trump. Sie spiele dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Hände.



"Donald Trump ist ein ganz, ganz schlechter Verhandler", sagte Neumann T-Online. "Dadurch, dass Trump jetzt diesen Frieden unbedingt sofort herbeizwingen möchte, ist er in einer schwächeren Position." Putin könne abwarten und müsse nichts tun, während Trump immer weiter unter Druck gerate.



Neumann warnt zudem vor den Folgen für Europa, da die USA ihre Militärhilfe für die Ukraine eingefroren haben. "Europa ist nackt", stellte der Verteidigungsexperte fest. Ob die europäischen Staaten das ausgleichen könnten? "Das ist unmöglich", so Neumann. Sie hätten es in den vergangenen Jahren versäumt, ihre Verteidigungsfähigkeit entscheidend auszubauen.



Besonders kritisch äußerte sich Neumann zur Münchner Sicherheitskonferenz. "Dort sagen alle, wir müssen jetzt unglaublich viel tun, dann gehen sie nach Hause - und es passiert nichts", so Neumann. Um der aktuellen Krise zu begegnen, fordert er eine entschlossenere Strategie der Europäer: "Wir brauchen einen konkreten Plan."