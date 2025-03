"Krypto-Gipfel" im WeiÃŸen Haus: Trump bekrÃ¤ftigt UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Branche

Donald Trump und David Sacks

US-Präsident Trump hat führende Vertreter der Kryptowährungsbranche im Weißen Haus empfangen und dabei erneut seine Unterstützung für den Sektor bekräftigt. Der 'Krypto-Gipfel' stellt eine starke politische Aufwertung der Branche dar, die viele Kritiker hat.

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag führende Vertreter der Kryptowährungsbranche im Weißen Haus empfangen und dabei erneut seine Unterstützung für den Sektor bekräftigt. "Im vergangenen Jahr habe ich versprochen, Amerika zur Bitcoin-Supermacht der Welt und zur Krypto-Hauptstadt des Planeten zu machen, und wir werden historische Maßnahmen ergreifen, um dieses Versprechen einzulösen", sagte Trump vor den führenden Vertretern der Branche.



Die US-Regierung habe in den vergangenen Jahren "törichterweise Zehntausende zusätzlicher Bitcoins verkauft, die Milliarden und Abermilliarden von Dollar wert gewesen wären, wenn sie sie nicht verkauft hätten", sagte Trump in seiner Eröffnungsrede. "Von diesem Tag an wird Amerika die Regel befolgen, die jeder Bitcoin-Investor sehr gut kennt: Verkaufe niemals deine Bitcoin."



Der "Krypto-Gipfel" stellt eine starke politische Aufwertung der Branche dar, die viele Kritiker hat. Zu dem Treffen hat Trumps Krypto-Beauftragter David Sachs führende Krypto-Unternehmer sowie Investoren eingeladen. Auf der Gästeliste standen unter anderen die Gründer der Krypto-Börse Gemini, Cameron and Tyler Winklevoss, und Michael Saylor, der Chef des großen Bitcoin-Investors Microstrategy.



Am Vorabend des "Gipfels" hatte Trump bereits seine Ankündigung in die Tat umgesetzt, eine Krypto-Währungsreserve einzuführen. Am Donnerstag unterzeichnete er laut Sachs ein Dekret für die Einrichtung einer "Strategischen Bitcoin-Reserve". Demnach soll die Krypto-Reserve der Regierung aus digitalen Währungen zusammengestellt werden, die bei Strafverfahren in den USA beschlagnahmt wurden.



Die Währungsreserve sei "eine Art digitales Fort Knox", erläuterte Sachs am Donnerstag mit Verweis auf den Lagerort der US-Goldreserven im US-Bundesstaat Kentucky. Trump erfülle mit der Krypto-Reserve eines seiner Wahlversprechen, argumentierte der KI- und Kryptobeauftragte.



Trump hatte vor einigen Tagen mitgeteilt, dass er fünf Kryptowährungen zur strategischen Währungsreserve der USA hinzufügen will. Neben dem Bitcoin und Ethereum sind dies die kleineren Währungen XRP, Solana und Cardano.



Bereits vor seiner Wahl im November hatte Trump angekündigt, in Abkehr vom Kurs des damaligen Präsidenten Joe Biden den Krypto-Sektor zu deregulieren. Im Wahlkampf wurde er von der Krypto-Branche mit Millionenspenden unterstützt. Trump ist als Geschäftsmann seit vergangenem Jahr selber in der Krypto-Branche tätig, was Vorwürfe von Interessenkonflikten ausgelöst hat. Auch lancierten er und seine Frau Melania sogenannte Memecoins, also Kryptowährungen, die an Internetinhalte anknüpfen.



In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus hatte Trump bereits konkrete Schritte zur Förderung der Krypto-Branche unternommen. So nominierte er den Krypto-Freund Paul Atkins als neuen Chef der Börsenaufsichtsbehörde SEC. Unter Atkins stellte die Behörde dann Ermittlungen gegen mehrere Krypto-Plattformen wie Coinbase und Kraken ein. Auch wurden unter Trump Restriktion für Banken mit Krypto-Beständen aufgehoben.