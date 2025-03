Zugverkehr am Pariser Gare du Nord nach Fund von Weltkriegsbombe komplett eingestellt

Passagiere am Pariser Bahnhof Gare du Nord

In Paris ist der Eisenbahnverkehr am Bahnhof Gare du Nord am Freitagmorgen wegen des Funds einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg komplett eingestellt worden. Der Sprengsatz wurde nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF bei nächtlichen Wartungsarbeiten in der Gemeinde Saint-Denis inmitten der Gleise in Richtung des Gare du Nord gefunden. Sämtliche Verbindungen im Fern- und Nahverkehr ausgesetzt, Eurostar-Züge wurden nach Marne-la-Vallée im Osten von Paris umgeleitet.



Die Eurostar-Betreibergesellschaft rief Reisende auf ihrer Website auf, für Freitag geplante Reisen zu verschieben. Wer ein Ticket gekauft habe, könne dieses kostenlos gegen eines für ein anderes Datum umtauschen.



Verkehrsminister Philippe Tabarot sagte dem Sender Radio Süd, der Bahnverkehr am Gare du Nord werde "den ganzen Tag stark gestört" sein. Er hoffe auf eine Wiederaufnahme des Verkehrs "auf eine etwas eingeschränkte Weise ab dem Nachmittag", könne dies aber nicht zusagen, sagte der Minister. Er rief Reisende dazu auf, sich nicht zum Gare du Nord zu begeben und "ihre Reise zu verschieben".



Spezialkräfte der Präfektur sind SNCF zufolge im Einsatz, um die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Der Gare du Nord ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt Frankreichs und der meist frequentierte Bahnhof Europas.