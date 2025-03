Schauspielstar Ian McKellen begegnet Alter mit bitterem Humor

Ian McKellen bei einer Filmpremiere im Jahr 2024

Der unter anderem für seine Rolle als Gandalf in 'Herr der Ringe' bekannte Schauspielstar Ian McKellen begegnet dem Alter mit bitterem Humor. 'Ich glaube nicht, dass das Leben besser wird', sagte der 85-Jährige der 'Neuen Osnabrücker Zeitung'.

Der unter anderem für seine Rolle als Gandalf in "Herr der Ringe" bekannte britische Schauspielstar Ian McKellen begegnet dem Alter mit bitterem Humor. "Ich glaube nicht, dass das Leben besser wird", sagte der 85-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag. Man müsse sich an den Gedanken gewöhnen, dass Menschen sterben. "Was mich angeht: Nächste Woche bin ich auf drei Beerdigungen."



Die Frage, ob das Alter auch schöne Dinge böte, verneinte McKellen. Er riet zugleich zu einem gesunden Lebensstil: "Keine Zigaretten. Kein Alkohol. Essen Sie vernünftig." "Halten Sie Ihren Körper in Schuss, sodass er funktioniert, wenn Sie ihn brauchen, ob das nun fürs Bergsteigen ist oder für Sex", fügte er hinzu. Auch wenn man dann mit 85 Jahren vielleicht keiner dieser beiden Aktivitäten mehr nachgehe, komme man "aber immer noch aus dem Haus" und könne wie in seinem Fall auch noch arbeiten.