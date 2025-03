Sozialverband VdK fordert paritÃ¤tische Besetzung des neuen Kabinetts

Kabinett der scheidenden Regierung

Der Sozialverband VdK hat eine paritätische Besetzung des neuen Bundeskabinetts gefordert. "Gerade die Regierung muss ein Vorbild in Sachen Gleichstellung sein", erklärte Verbandspräsidentin Verena Bentele am Freitag anlässlich des Internationalen Frauentags am Samstag. "Immerhin vertritt sie auch Bürgerinnen, die über die Hälfte der Bevölkerung ausmachen." Frauen seien aber in Politik und Wirtschaft noch immer "deutlich unterrepräsentiert".



Der Frauenanteil im neu gewählten Bundestag liegt bei 32,4 Prozent und hat sich damit in den vergangenen Jahren kaum verändert. In den Parlamenten auf Landesebene und in den Kommunen sieht es ähnlich aus.



Der VdK forderte nicht nur eine Erhöhung des Frauenanteils auf allen politischen Ebenen, sondern auch mehr Unterstützung für Frauen, um Familie, politisches Amt und Beruf besser vereinbaren zu können. Sie könnten nicht nur "zu einem gesellschaftlichen Wandel beitragen", sondern gleichzeitig auch "Mädchen und andere Frauen motivieren, politische Ämter einzunehmen", erklärte Bentele weiter.